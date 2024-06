Hoje e no dia 13 de junho, a partir das 20h30, o MadeiraShopping, no Funchal, volta a promover noites de jogos de quiz interativo, em parceria com a Dr. Why.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, além de testarem a sua cultura geral, os participantes ficam ainda habilitados a ganhar prémios em cartão de compras.

As Quiz Nights decorrem na Praça de Restauração, no Piso 1 do centro comercial, e a inscrição é gratuita e realizada no local, seguindo as indicações que estarão projetadas nos ecrãs, sendo limitada a 200 participantes por ronda.

“Em cada sessão, haverá duas rondas de 15 perguntas e os melhores jogadores de cada uma serão premiados com um cartão Surprise de 30 euros que poderá ser utilizado nas lojas do MadeiraShopping”, aclara a mesma nota.