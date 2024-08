A Quinta da Caldeira, situada na Camacha, que está prestes a celebrar dois anos de atividades, vai promover o 1.º Festival Equestre, a realizar-se no próximo dia 15 de setembro, a partir das 10 horas.

O evento destacará as aprendizagens das crianças que participam nas sessões de equitação terapêutica, promovendo um ambiente festivo para amigos e familiares.

Além das aulas de equitação, aquela quinta oferece um serviço de equoterapia voltado para crianças com patologias do neurodesenvolvimento, em parceria com o CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. O projeto tem como objetivo fortalecer o vínculo entre as crianças e os animais, desenvolvendo competências como responsabilidade e empatia.