Quem são os dois madeirenses presos políticos na Venezuela?

Um militar e um empresário. O primeiro é da Ponta do Sol, o segundo é de Câmara de Lobos. Estão os dois detidos em processos considerados ilegais e de motivações políticas.

Quando, anteontem, Miguel Albuquerque recordou que “há dois madeirenses presos por razões políticas” na Venezuela, fez recordar casos que tão rapidamente foram notícia como caíram no esquecimento.

Sem identificar ninguém, o presidente do Governo Regional falava de Juan Francisco Rodríguez dos Ramos e de Fernando Venâncio, dois cidadãos com nacionalidade portuguesa que estão detidos na Venezuela com base em decisões consideradas ilegais.

Juan Francisco Rodríguez dos Ramos é um coronel da Guarda Nacional Bolivariana. É português, filho de madeirenses com raízes na Ponta do Sol, terra que visitou em 2017 e em 2019, justamente o ano em que foi detido já com cerca de 60 anos de idade.

Fernando Venâncio tem raízes em Câmara de Lobos. É empresário com interesses em Maracay ou Valência. Foi detido a quatro de agosto de 2024. Está preso em condições estranhas há mais de 500 dias.

