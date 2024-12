Máxima de 23º na Madeira e 21º no Porto Santo. Estas as temperaturas previstas para esta quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As mínimas serão de 18º na Madeira e 17º no Porto Santo.

De resto, conte com períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas. O vento será fraco a moderado (10 a 30km/h9 de leste/nordeste.

Quanto ao mar, na costa Norte, as ondas serão de norte/nordeste com 1.5 a 2 metros. Na costa Sul, inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar já não está igual ao verão mas, ainda assim, bastante agradável: 21/22º.