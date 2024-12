A presidente do PTP, Raquel Coelho, reage, recordando memórias do passado para rejeitar a proposta de uma frente de partidos, desejo manifestado pelo socialista Paulo Cafôfo num eventual cenário pré-eleições.

O PTP não só recusa a coligação alargada com o PS, como acrescenta que enquanto for Paulo Cafôfo o líder, nada feito.

“Há primeira todos caem, há segunda cai quem quer”, declarou Raquel Coelho, assinalando que estão “escaldados”.

“Não pode haver entendimentos partidários com o PS, enquanto, Paulo Cafofo, estiver à frente do Partido Socialista. O líder do PS/Madeira não inspira confiança, foi desleal com todos os parceiros com quem se coligou e não tem um projeto claro, nem unificador para a Madeira”, diz nota à imprensa.

No mais, considerou “lamentável” que o convite aos partidos tenha sido estabelecido via comunicação social.