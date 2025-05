O Partido Trabalhista Português (PTP) diz que a Educação é o alicerce do futuro de um país e propõe o estudo de três memorandos de entendimento na Região Autónoma da Madeira, para parcerias estratégicas de reforço do financiamento da Universidade da Madeira. São eles com o SRS/RAM, com a ZFM/CINM/MAR, com o Governo Central/Governos regionais, Autarquias.

Defende a criação da Rede Universitária Nacional de Alojamento Descentralizado. E afirma que caberá às autarquias com rede social municipal e o seu núcleo ativo, gerir a rede, em parceria com as universidades e municípios aderentes. Edgar Silva, cabeça de lista do PTP-Madeira, diz que o partido defenderá estas propostas na Assembleia da República.