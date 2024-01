O PTP – Partido Trabalhista Português mostra-se indignado com o facto de o Presidente da República não ter convocado eleições para a Madeira, acusando-o de “compactuar com a corrupção e com o roubo do dinheiro dos contribuintes”.

Através de um comunicado enviado à redação, Raquel Coelho defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa “deu a bênção para o PSD continuar a roubar os madeirenses”.

A dirigente do PTP entende que Marcelo, “com a desculpa dos prazos para convocar eleições, engendrou manhosamente uma saída airosa para os seus companheiros de partido continuarem a governar a Madeira, mesmo após terem sido apanhados com a boca na botija”.

“Há dois pesos e duas medidas”, reforçou Raquel Coelho, tendo referido que por “bem menos na República pediu eleições e aqui já não há necessidade”.