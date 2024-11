A manchete da edição de hoje do JM revela que canivetes, saca-rolhas, brinquedos de crianças e de adultos fazem parte do lote de milhares de artigos que a PSP vai leiloar no próximo sábado, no Comando Regional da Madeira. Visita aos verdadeiros ‘Perdidos e Achados’ da Polícia revela tudo o que foi encontrado ou retido durante os últimos seis anos. O dinheiro da venda vai reverter para os serviços sociais de apoio aos agentes.

Em destaque, está também a neuropsicóloga Sofia Aguiar, que traça o perfil do cuidador informal.

Nesta edição, saiba ainda que a Orquestra de Bandolins tem agenda preenchida, e que mais de 1.100 pessoas riram com a Tragédia a la Carte, evento JM que encheu a sala nas duas sessões-