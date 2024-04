PSD reafirma compromisso de realizar 16 mil cirurgias em 2024

O PSD reafirmou, hoje, o seu compromisso de realizar 16 mil cirurgias em 2024, garantindo que a área da Saúde tem sido alvo de aposta e reforço através das políticas públicas do Governo Regional.

Tal posição foi firmada à margem de uma reunião com a direção do SESARAM, junto da qual firmou este objetivo.

“Existe um grande esforço no sentido de que as respostas na área da cirurgia e nos tempos máximos de espera sejam efetuados de uma forma mais rápida. Este ano, conta-se chegar às 16 mil cirurgias. Isto significa que há um crescimento muito grande relativamente ao ano anterior”, denotou Rubina Leal, porta-voz da iniciativa.Segundo a mesma, o Serviço Regional de Saúde, fruto de investimento de mais de 9 milhões de euros na redução das listas de espera, está capacitado de mais meios humanos e técnicos, para corresponder a este desiderato.

“Tem existido um esforço muito grande da parte do Governo Regional na alocação de verbas, na afetação de recursos, onde, o que percebemos, existe uma resposta mais célere e mais eficaz junto da nossa população”, aditou.De acordo com a social-democrata, este aumento de produção e de recursos humanos só foi possível precisamente pelo valor alocado à produção adicional, ao nível das consultas, exames e cirurgias, mas também à complementaridade das respostas no serviço privado.

“Este é um serviço onde diariamente passam milhares de pessoas, chegam a estas urgências 350 pessoas, existem 4000 consultas por dia efetuadas neste hospital quer na área da enfermagem, quer na área médica. Mais de 1150 exames são efetuados diariamente neste mesmo hospital e cerca de 70 cirurgias são efetuadas”, enumerou.