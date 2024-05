Serão menos a se manifestar hoje pelas ruas do Funchal em mais um Dia do Trabalhador, após as conquistas do 25 de abril, há 50 anos. Mas as vozes são audíveis: “Não à precariedade, queremos estabilidade”, “A saúde é um direito”, “35 horas de trabalho”, entre outras reivindicações que algumas centenas defendem nas ruas do Funchal, na concentração organizada pela CGTP, com início pelas 10h30 junto à Assembleia Legislativa da Madeira e saída em manifestação até ao Jardim Municipal.

Alexandre Fernandes, coordenador da CGTP na Madeira, lamenta que os problemas dos trabalhadores sejam os mesmos de há 50 anos. “Infelizmente, os problemas mantêm-se hoje repetem-se de ano para ano”, nomeadamente a precariedade laboral, agravada atualmente, com o aumento do custo de vida, “com um impacto tremendo na vida e nos salários dos trabalhadores”, bem como “as jornadas longas de trabalho em setores como a construção civil, hotelaria e restauração”.