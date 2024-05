Os Sapadores Florestais efetuaram, no âmbito das suas competências, a limpeza da vereda da Encumeada, Encumeada / Boca da Corrida, com aproximadamente 7,5 km de extensão.

Estes trabalhos, tal como denota um comunicado de imprensa, destacam a versatilidade e importância do trabalho desempenhado por esses profissionais e demonstram o compromisso do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (IFCN) na valorização do espaço florestal.

A intervenção realizada consistiu na limpeza da vegetação invasora que proliferava ao longo da vereda, bem como na desobstrução do trilho e reparação dos danos causados por deslizamentos de material inerte.

A par disso, a iniciativa não apenas promoveu a segurança de quem usufrui da vereda, mas também contribuiu para a redução do risco de incêndio, facilitando o acesso rápido e seguro de agentes de proteção civil nas suas diversas atribuições, quer em resgates quer também no combate a incêndios.

Ademais, permitiu ampliar o conhecimento dos Sapadores Florestais sobre o espaço florestal, apresentando-lhes trilhos e caminhos que se desviam de suas atividades habituais.

“Esse input de conhecimento não apenas fortalece a sua capacidade operacional, mas também promove uma gestão mais eficaz e sustentável dos recursos. Esta iniciativa evidencia o compromisso contínuo do IFCN com a conservação da biodiversidade e proteção dos ecossistemas florestais”, acrescenta a mesma nota.