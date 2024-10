Está em fase de conclusão a obra do novo Pavilhão Desportivo do Estreito de Câmara de Lobos, local visitado, hoje de manhã, pelo Grupo Parlamentar do PSD, onde se enalteceu a aposta do Governo Regional em infraestruturas desportivas e educativas.

Este novo equipamento desportivo é um anseio antigo da população do Estreito de Câmara de Lobos, que há muito aguardava por um espaço adequado para a prática desportiva.

Na ocasião, Sérgio Oliveira enfatizou o compromisso do PSD em apoiar projetos que melhorem a qualidade de vida da população e enalteceu a importância deste novo pavilhão. “Este pavilhão representa uma vitória não só para o Estreito de Câmara de Lobos, mas para toda a Região, pois vai oferecer condições de excelência para a prática desportiva e para a realização de eventos que vão dinamizar a comunidade.

“O parlamentar destacou, ainda, o esforço e a dedicação das entidades envolvidas na concretização deste projeto: “É gratificante ver que, após anos de expectativas, estamos perto de entregar à população uma infraestrutura moderna e que responde às necessidades dos nossos jovens e desportistas.”

O Grupo Parlamentar do PSD reforçou que este projeto é mais um exemplo do trabalho contínuo em prol do bem-estar das populações locais, e garantiu que continuará a apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento das freguesias da Região.