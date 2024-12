“A descida da taxa de desemprego e a valorização salarial, em sede de concertação social, são exemplos evidentes do sucesso das medidas de apoio ao emprego aplicadas pelo Governo Regional e da estabilidade social da Região”, disse Rubina Leal após uma reunião no Instituto de Emprego da Madeira.

Neste âmbito, a deputada salientou as medidas previstas no Orçamento Regional (ORAM) para 2025, que pretendem reforçar a estabilidade económica, bem como o aumento dos postos de trabalho e de riqueza, premissas que dependem da aprovação deste documento.

“O ORAM 2025, a par do reforço dos programas de emprego, pretende fomentar o aumento dos rendimentos como forma de continuar a dinamizar economicamente a Região e como medida, aliás, de combate à instabilidade pessoal e familiar”.

Entre as medidas anunciadas, destacam-se os incentivos à criação de emprego, programas de apoio às empresas e o apoio às empresas na contratação de trabalhadores que, como reiterou a parlamentar, “são iniciativas que mostram o compromisso do Governo Regional e do PSD em manter este ciclo positivo e em continuar a reduzir o desemprego na Região”.

São quase 26 milhões de euros previstos para esta área, que, recorde-se, tem alcançado resultados muito positivos, com 41 meses consecutivos de crescimento económico, com uma redução importante da taxa de desemprego, agora fixada em 5,7%.

De acordo com a parlamentar, “este é um sinal claro de que as políticas implementadas estão a dar frutos. Não apenas crescemos de forma consistente nos últimos 41 meses, como estamos a gerar mais oportunidades de trabalho e a melhorar a qualidade de vida dos madeirenses. A continuidade deste ciclo e deste sucesso dependem da aprovação do Orçamento e da responsabilidade suprapartidária.”

Estas medidas, para além de contribuírem para uma melhoria da qualidade de vida, motivam, também, o fortalecimento do tecido social e económico da RAM. “Com uma taxa de desemprego em queda e resultados positivos, estamos a construir uma Madeira mais forte e inclusiva. O emprego está no centro das prioridades da Governação PSD, e continuaremos a trabalhar para que este crescimento beneficie todos a população”, finalizou Rubina Leal.