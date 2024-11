Num comunicado enviado à redação, o grupo parlamentar do PSD recorda que foi público que foi aprovada, pela Câmara Municipal de Santa Cruz, na última semana, a aplicação de uma sanção disciplinar a um bombeiro da Companhia de Bombeiros Sapadores daquele concelho.

“Um simples comentário numa rede social originou, conforme foi tornado público, um ano de suspensão de funções, o que só reforça que esta é uma punição absolutamente inadmissível em liberdade”, refere o PSD.

Diante desta situação, o grupo parlamentar do PSD apresenta a sua solidariedade ao trabalhador em causa e protesta, através de um voto de protesto que deu entrada, hoje, na Assembleia Legislativa, perante a forma de estar e de governar do executivo do JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz.

“No ano em que celebramos 50 anos do 25 de abril de 1974, a Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pelo Juntos pelo Povo, na pessoa do seu Presidente, que reiterou esta informação aos órgãos de comunicação social após a reunião de Câmara, revelou pautar-se por uma conduta de perseguição política, de intimidação, de falta de maturidade democrática e de profundo desrespeito pela liberdade de expressão e pelo direito à crítica”, afiança.

Aliás, sustenta ainda o PSD, “esta sanção disciplinar, aplicada ao bombeiro que visou o JPP num comentário numa rede social, contraria, até, todas as orientações jurisprudenciais, inclusivamente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que vem defender que as instituições públicas devem tornar-se mais tolerantes”.

“Esta atitude revela, também, a dificuldade em aceitar e em conviver com a crítica por parte deste Partido e dos seus dirigentes, pelo que não será possível deixar passar impune este facto e esta situação”, rematam os social-democratas.