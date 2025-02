O PSD visitou hoje um dos lares em construção, reafirmando o compromisso do Governo Regional em reforçar e diversificar a rede de apoio ao envelhecimento.

A iniciativa enquadra-se na aposta em mais vagas em lares, numa estratégia do partido para garantir melhores condições para a população sénior.

”Estamos a falar naquela que tem sido uma grande preocupação do PSD, que é trabalhar, reforçar e requalificar a rede de apoio aos nossos idosos”, afirmou Rubina Leal, destacando que a Região enfrenta uma elevada taxa de envelhecimento e que é fundamental encontrar soluções que dignifiquem esta fase da vida.

A social-democrata sublinhou ainda que este apoio passa, sobretudo, pela criação de mais vagas em lares. “Hoje aqui assistimos a um dos projetos que estão a ser desenvolvidos e que irá aumentar e reforçar a resposta no número de vagas”, afirmou, reforçando o compromisso do partido em apoiar não só os idosos, mas também as famílias que têm a seu cargo familiares dependentes.

”O que se prevê é que, para o ano de 2026, tenhamos mais de mil camas reforçadas e requalificadas na nossa Região, garantindo uma resposta com qualidade, que dignifica os nossos idosos e apoia as suas famílias”, explicou a candidata do PSD.