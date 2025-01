O PS-Madeira sublinhou, hoje, a importância da plena inclusão social e laboral das pessoas com deficiência, destacando a falha nas políticas de emprego para esses cidadãos na Região, conforme sublinhou a secretária-geral do partido, Marta Freitas.

Durante uma reunião com a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), a secretária-geral do PS-M revelou que a Madeira ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de inclusão, especialmente no acesso ao mercado de trabalho. Dados da ACAPO indicam que, apesar de haver cerca de três mil pessoas com deficiência visual na Região, menos de 5% estão empregadas, e muitos vivem em isolamento social.

Marta Freitas também criticou o incumprimento do Governo Regional em relação ao programa de integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, prometido com a iniciativa ‘100 Diferenças’, que não teve os resultados esperados. Além disso, apresentam os avanços a nível nacional promovidos pelos Governos do PS, como a Estratégia Nacional para a Inclusão e o Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI), que não foram implementados na Região, apesar da proposta do PS-Madeira.

A dirigente socialista apelou ainda à majoração dos apoios sociais nas Regiões Autónomas e à melhoria das condições de acessibilidade, como a instalação de sinais sonoros para pessoas com deficiência visual.

A falta de financiamento da ACAPO pela parte do Governo Regional desde 2022 também foi apontada como um obstáculo ao desenvolvimento de suas ações. Marta Freitas concluiu enfatizando a necessidade de uma maior fiscalização das leis de inclusão e a preparação da sociedade para promover a autonomia de todos.