O PS-Madeira afirmou, em comunicado, estar “preocupado com o aumento dos casos de doentes internados com super bactérias nos hospitais da Região”, razão pela qual quer esclarecimentos concretos do secretário regional da Saúde e Proteção Civil sobre esta realidade ao longo dos últimos cinco anos, bem como o que tem sido feito para reduzir a incidência destas infeções.

A deputada Marta Freitas lembra a informação que tem vindo a ser tornada pública sobre esta matéria, em concreto os relatos do Diário de Notícias da Madeira que revelam que, entre 1 de janeiro e 14 de junho deste ano, foram identificados 71 doentes com teste de despiste positivo para microrganismos resistentes aos antibióticos (sendo a causa principal o uso inadequado destes medicamentos) e, mais recentemente, a notícia de que mais de 33% (um terço) dos doentes internados em cuidados intensivos apresentam quadros de sépsis e 20% têm choque séptico.

“Esta é uma realidade que nos causa grande apreensão, tendo em conta a gravidade destes casos para saúde dos utentes, sendo inclusivamente esta uma situação que geralmente está associada a uma mortalidade significativa”, argumenta Marta Freitas, justificando a necessidade de saber o que tem vindo a ser feito pela tutela para prevenir estas situações.

Os socialistas solicitam, assim, que o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, faculte toda a documentação e registos relativos às infeções bacterianas em unidades de saúde tuteladas pelo SESARAM, a sua monitorização e respetivo plano de medidas corretivas para a redução da incidência das referidas infeções nos últimos cinco anos.