As eleições para o presidente do PS-Madeira e para os Delegados ao XXII Congresso Regional do partido serão realizadas no dia 31 de janeiro de 2025, sabe o JM.

A comissão regional do PS reúne-se esta manhã, pelas 10h30, com o intuito de aprovar o regulamento para a eleição em questão e para a marcação do congresso regional, a 22 e 23 de fevereiro.

Quanto às eleições para eleger o presidente do partido, havendo mais do que um candidato, o regulamento refere que caso nenhum obtenha maioria absoluta, sendo necessário realizar uma segunda volta, esta fica agendada para 4 de fevereiro.

De notar que o regulamento a que o JM teve acesso refere que qualquer militante com seis meses de militância pode ser candidato, desde que proposto por 100 militantes no mínimo. A data limite para apresentação de uma candidatura à presidência do partido é, contudo, muito curta, já que os interessados devem fazê-lo ate ao dia 21 de janeiro, ou seja, dez dias antes do ato eleitoral.

Isso mesmo foi criticado por militantes do partido, atendendo a que o curto prazo limita potenciais candidatos na recolha de assinaturas para viabilizar a candidatura e preparação da mesma.

Por outro lado, só poderão votar os militantes com as quotas regularizadas, define ainda o regulamento, que acrescenta que o pagamento das quotas tem de ser realizado, no limite, até ao 12º dia anterior ao ato eleitoral, ou seja, até 19 de janeiro, deixando também pouco tempo para a regularização dos militantes que, mesmo com quotas em atraso, poderão ter algo a dizer sobre a eleição do presidente do PS.