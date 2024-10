A Comissão Regional do PS-Madeira, reunida hoje, marcou para 23 de novembro a realização das eleições para as estruturas concelhias do partido.

Um momento que marcará o pontapé de saída rumo às eleições autárquicas que se realizam daqui a um ano e que, como explicou Paulo Cafôfo, tem em vista “arrumar a casa”, para que, com a legitimidade que terão as novas lideranças das Concelhias, o partido esteja “preparado para o grande embate” que serão as referidas eleições autárquicas.

Na ocasião, e tendo igualmente em vista as eleições do próximo ano, o presidente do PS-Madeira aproveitou também para anunciar que o partido irá criar a ‘Academia Autárquica da Madeira’. Uma iniciativa para consolidar a marca do PS no poder local e que, como o próprio nome indica, terá um caráter formativo dos candidatos, mas também dos simpatizantes socialistas nos respetivos concelhos.

Como explicou Paulo Cafôfo, a Academia irá passar por todos os municípios da Região, numa relação de proximidade com as bases do partido e com as populações das diferentes localidades, afirmando o ADN do PS, que tem já projetos consolidados ao nível do poder local. A este respeito, destacou o facto de, quer nos locais onde é poder, quer não, o partido ter vindo a apresentar diversas propostas em domínios como a educação, o social, a capacitação e empoderamento das pessoas, a cultura, a dinamização da economia local, o ambiente e a causa animal. “Temos diversas marcas da nossa liderança no poder local”, vincou, destacando a importância de “estarmos todos mobilizados com o intuito de termos bons resultados nas eleições de 2025”.

Com o PS a governar atualmente três câmaras municipais, Paulo Cafôfo adiantou que o partido tem o objetivo de manter o poder nestas três autarquias, mas que é mais ambicioso, pelo que “vamos trabalhar para ter bons resultados”.

“Estamos ainda num processo inicial, de termos em primeiro lugar as direções das concelhias legitimadas, mas já estamos a trabalhar para, seja em termos de candidatos, seja em termos de projetos, podermos ter bons resultados”, reforçou.