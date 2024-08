O PS-Madeira, através do deputado Victor Freitas, afirmou, hoje, que à semelhança do que já tinha acontecido o ano passado, este ano, no pico da produção de banana, a GESBA – empresa que gere o setor – tem vindo a demonstrar uma incapacidade em recolher este fruto dos terrenos atempadamente, fazendo com que muita banana fique já em avançado estado de maturação.

Esta é uma situação que tem causado apreensão a muitos produtores, que têm feito chegar ao PS a sua preocupação, adiantando que, em vários casos, a regularidade da recolha já ultrapassa um mês. Um facto que, como alerta o deputado Victor Freitas, acaba por trazer prejuízos, inclusivamente para a própria GESBA, já que a apanha da banana madura leva à perda do seu valor comercial e da sua durabilidade.

Dando voz aos agricultores, o socialista adianta que muitos dizem não entender como é que, tendo sido construído mais um armazém – o Centro de Processamento de Banana, em São Martinho –, tenha sido “descurado o reforço de mão-de-obra para o corte dos cachos nos terrenos”.

Como sublinha Victor Freitas, “há claramente a necessidade de mais mão-de-obra vocacionada para o corte e transporte da banana dos terrenos, mas, para isso, este trabalho duro terá de ser melhor remunerado, nomeadamente com um aumento do subsídio de penosidade para os cortadores de banana”.