A atual capacidade instalada de 1.123 camas em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) vai ser reforçada, através de investimento PRR, adicionando 707 novas vagas e remodelando 254 das já existentes, anunciou hoje a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ).

De acordo com Ana Sousa, graças a estes investimentos a capacidade de camas das ERPI sobe para 1830.

Nas celebrações do Dia Internacional do Idoso, no Lar Santa Isabel, a governante lembrou ainda outras medidas de apoio à população idosa, nomeadamente o Complemento Regional do idoso, atualmente nos 110 euros mensais e o Serviço de Ajuda Domiciliária (SAD).

”O SAD conta já com a proposta para a carreira especial de Técnico Auxiliar de Apoio Domiciliário, que irá conferir um estatuto próprio a esta profissão neste fundamental apoio às pessoas que se encontrem no seu domicílio”, afirmou.

Ana Sousa fez ainda questão de enfatizar que “o combate a qualquer tipo de discriminação, particularmente com idosos, tem sido um farol orientador das políticas socias deste Governo, especialmente da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude”.

”Não queremos, não devemos e não podemos rejeitar ninguém na velhice”, concluiu, nas comemorações que juntaram o Conselho Diretivo do ISSM, representantes da Câmara Municipal do Funchal e diversos parceiros sociais.