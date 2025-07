A prova de atletismo agendada para o próximo domingo no Funchal, entre as 8h45 e as 10 horas, vai obrigar, segundo a Câmara Municipal do Funchal, a alterações rodoviárias.

Numa nota enviada às redações, aquela Autarquia refere que interrompida a circulação rodoviária na Rua 31 de Janeiro, troço compreendido entre a Ponte do Bom Jesus e a Ponte do Bettencourt, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua do Visconde de Anadia, Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus, Rua Marquês do Funchal, Rua dos Ferreiros, troço a sul da Rua Francisco Franco “Escultor”, Avenida Zarco (faixa norte), Avenida Arriaga (faixas norte e sul), Rua de São Francisco, no troço a sul da Rua Ivens, Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro, no troço a sul da Avenida Arriaga, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no troço compreendido entre a Rotunda Dr. Sá Carneiro e a Avenida de Zarco, Avenida Dr. Sá Carneiro, Rotunda Dr. Sá Carneiro e Túnel Dr. Sá Carneiro.

Quanto aos transportes públicos, as carreiras provenientes da zona oeste circularão até à Rotunda do Infante ou à Rua Dr. Brito Câmara, retomando as viagens de regresso na Avenida do Infante (antiga Escola Cristóvão Colombo) ou na Rua Dr. Brito Câmara (paragem Plaza Madeira). As carreiras da SIGA/Rodoeste poderão, em alternativa, utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Campo da Barca e vice-versa.

As carreiras provenientes da zona norte circularão até à Rua 5 de Outubro, efetuando inversão de marcha na Ponte de Santa Emília e o término das viagens poderá ao longo da Rua 31 de Janeiro, a norte da ponte.

As carreiras da zona este circularão até à Ponte do Campo da Barca e sobem a Rua Dr. Pestana Júnior.

Por outro lado, ficam desativadas as praças de táxis localizadas na Praça do Município e Rua dos Ferreiros, Avenida Arriaga e Avenida Dr. Sá Carneiro.

Além disso, “é expressamente proibido o estacionamento de veículos ao longo do percurso do evento. A permanência de viaturas nos locais, dias e horas suprarreferidos ficará sujeita aos procedimentos legais aplicáveis, nomeadamente remoção por reboque”. A Câmara do Funchal alerta ainda que as interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública, que, uma vez verificadas as condições de segurança rodoviária e limpeza urbana, procederá à reposição da normal circulação rodoviária.