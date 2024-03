A realização da prova de atletismo ‘IV UMA Corrida Pela Vida’, no dia 24 de março, entre as 09h00 e as 10h00, irá obrigar à interrupção do trânsito automóvel, à passagem dos atletas, em diversos arruamentos no concelho do Funchal.

O edital, já tornado público, refere o entroncamento da Estrada João Abel de Freitas com a Rampa do Muro da Coelha, Rampa do Muro da Coelha, Caminho da Penteada, Arruamento do Campus da Penteada, Estrada da Universidade (via ascendente), Estrada de São João (via descendente), Rua de São João, ïravessa de São João, Saída da Rua das Maravilhas para a Rua de São João, Avenida Calouste Gulbenkian, Rotunda dos BSF, Rotunda do La Vie, Rotunda do Infante, Avenida Arriaga, Ponte do Bettencourt, Rua 31 de Janeiro, Rua das Dificuldades, Ponte do Torreão, Largo Severiano Ferraz, Rua dos Ferreiros, Rua Marquês do Funchal e Praça do Município.

Ademais, durante a realização do evento, serão desativadas as Praças da Avenida Arriaga, Praça do Município e Rua dos Ferreiros. Como alternativa, poderá utilizar a praça situada a sul do Marina Shopping (máximo 4 táxis) e a praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo 7 táxis), não excedendo o número máximo de táxis em cada, garantindo que a via de circulação não esteja interrompida, em caso de emergência.

Importa referir que caso os eventos terminem antes da hora prevista, será retomada a normal circulação rodoviária por parte da Polícia de Segurança Pública, pelo que, “solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local”, pode ler-se.

Para mais informações consulte a plataforma municipal: infomobilidade.funchal.pt.