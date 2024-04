O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM através da Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações (DPOC) participou, no dia 14 de abril, num Treino Operacional Conjunto na área do Salvamento em Grande Ângulo, com a Equipa de Resgate em Montanha do Corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Este treino foi realizado nas gruas da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira, onde os operacionais testaram as técnicas de socorro em meio urbano num cenário de acidente/doença súbita no manobrador de grua, tendo sindo montados sistemas para evacuação com maca e com triângulo de salvamento.

No treino estiveram 13 elementos da Equipa de Resgate daquele Corpo de Bombeiros, 2 elementos da DPOC e uma equipa de engenharia da referida obra.