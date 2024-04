Propostas para novo logotipo da Assembleia Municipal do Funchal devem ser apresentadas até ao final do mês

É já no final deste mês, no dia 30 de abril, que termina o prazo de apresentação de propostas para o novo logotipo para a Assembleia Municipal do Funchal, no âmbito do concurso promovido pela edilidade.

Conforme recorda uma nota enviada à redação, estas propostas devem ser entregues já na Loja do Munícipe, em mãos, ou via correio, sendo que o vencedor receberá um prémio monetário de 2 mil euros.

O novo logótipo da Assembleia Municipal do Funchal deve ser original e criativo, refletindo, tanto quanto possível, os aspetos da identidade do concelho, da marca Funchal e da representatividade presente neste órgão deliberativo.

O regulamento do concurso de ideias poderá ser consultado em www.funchal.pt e as dúvidas de interpretação poderão ser remetidas, dentro do prazo limite de apresentação de candidaturas, para o endereço assembleia.municipal@funchal.pt.