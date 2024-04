Sporting empata clássico com dois golos de rajada de Gyökeres

O Sporting empatou (2-2) no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, com dois golos de rajada de Gyökeres, já bem perto do final do encontro.

Os portistas adiantaram-se no marcador por Evanilson, ao minuto 8, ampliando essa vantagem com novo golo, aos 41 minutos, por Pêpe.

Contudo, o Sporting chegou ao empate, com dois golos de Gyökeres - que entrou para a segunda parte -, aos minutos 87 e 88, fixando a igualdade a duas bolas.

O Sporting soma 81 pontos na frente do campeonato, tendo mais cinco pontos que o segundo classificado, o Benfica. Já o Porto, está em terceiro, com 63 pontos, tendo mais um ponto que o quarto classificado, o Braga.