Pelo menos três pessoas morreram, uma delas uma criança, na sequência dos tornados que devastaram este fim de semana o estado norte-americano do Oklahoma, noticia hoje a agência de notícias Associated Press.

Segundo a mesma fonte, existe o relato de dezenas de tornados que causaram estragos na região central dos Estados Unidos desde sexta-feira, com o alertas e avisos de cheias para este domingo, que abrange os estados de Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas e Texas.

Em Oklahoma um tornado atingiu no sábado a cidade de Holdenville, com cerca de 5.000 habitantes, matando duas pessoas e ferindo outras quatro, segundo indicaram, em comunicado, os Serviços de Emergência Médicos do condado de Hughes.

Outra pessoa morreu na via Interestadual 35, perto da cidade de Marietta, no sul do Oklahoma, de acordo com o Departamento de Emergências.

Na cidade de Holdemville a passagem do tornado provocou a destruição de várias casas e derrubou vários sinais de trânsito.

“As minhas orações estão com aqueles que perderam entes queridos quando os tornados devastaram Oklahoma na noite passada”, afirmou, em comunicado, o governador deste estado norte-americano, Kevin Stitt.

Entretanto, o governador de Oklahoma já declarou estado de emergência em 12 condados, devido às consequências do mau tempo, numa altura em que as autoridades continuam a proceder à limpeza dos escombros e a avaliar os danos das fortes tempestades, que derrubaram as linhas de energia.

Mais de 30.000 pessoas estavam sem energia em Oklahoma, até ao meio dia de domingo, e quase 52 mil clientes ficaram sem eletricidade no Texas, de acordo com a poweroutage.us, que faz a monitorização das interrupções dos serviços públicos.

Na cidade de Sulphur (Oklahoma) as autoridades relataram ferimentos não especificados, juntamente com destruição significativa, sendo que as operações de busca e resgate ainda estavam em andamento, de acordo com a Patrulha Rodoviária de Oklahoma.

As tempestades também se fizeram sentir no estado de Nebrasca, afetando com maior incidência a cidade de Omaha, causando estragos e ferimentos, mas sem vítimas mortais a registar.