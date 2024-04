O Nacional venceu o Belenenses por 3-1 e beneficiou do empate entre o líder Santa Clara e o FC Porto B, estando mais perto do topo da tabela e da subida à I Liga. ‘Mais perto do topo’ é o principal destaque do JM Desporto.

Na I Liga, o Sporting foi empatar ao reduto do FC Porto, depois de ter estado a perder por 2-0. ‘Gyökeres troca as voltas ao Dragão’, titula o JM Desporto.

Depois da notícia, o rescaldo da vitória do novo presidente do Futebol Clube do Porto. ‘Villas-Boas esmagador promete unir o clube’, é o destaque.