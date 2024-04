Pelo menos 14 pessoas morreram e 31 outras ficaram feridas num acidente rodoviário ocorrido hoje no México, anunciaram as autoridades.

O acidente aconteceu no estado do México, nos arredores da capital, quando um autocarro capotou, informou o secretariado de segurança local.

“Os números preliminares apontam para 14 mortos e 31 feridos”, adiantou a mesma fonte.

Os acidentes rodoviários têm vindo a aumentar no México desde 2020. Um total de 377.231 acidentes foram registados em 2022, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

A 24 de fevereiro, 10 pessoas morreram, quatro delas menores, num acidente rodoviário no estado de San Luis Potosi, no centro-norte do país.

No sábado, um camião atropelou migrantes que seguiam a pé, matando três deles, no estado de Oaxaca, no sul do país, noticiou a imprensa local. O condutor está em fuga.