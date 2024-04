Bom dia e boa semana!

- A Assembleia Municipal do Funchal tem início às 9h00, no Edifício dos Paços do Concelho.

- Arranca às 9h30, a III.ª Semana das Artes e Humanidades na Universidade da Madeira, no Campus da Penteada.

- No The Vine Hotel, às 10h00, realiza-se a apresentação do Estudo Estratégico para a Captação de Investimento e Internacionalização da RAM.

- Prossegue a Semana da Cultura da Ribeira Brava, as portas abrem às 10h00. O programa contempla atividades lúdicas e literárias.

- Pelas 11h00, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, apresenta o Caderno Reivindicativo para os trabalhadores da Administração Pública Regional, na sua sede.

- Começa às 14h30, no salão nobre da Câmara Municipal de Santana, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa no debate “Conversas de Abril”, onde vai abordar o tema “A Liberdade de Imprensa”.

- USAM – União dos Sindicatos da Madeira distribui manifesto para o 1º de maio, às 15h00, promove uma conferência de imprensa no Largo do Chafariz.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16h00, a empresa Connecting Software, no Caminho de Santo António nº 243.

- No salão nobre da Câmara de Machico, às 18h00, a apresentação do livro ‘O 25 de Abril na Madeira’ de Bernardo Martins.

- Às 19h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal - Sala Multiusos, a “Associação Cultural Corpo de Hoje” apresenta: Fragmentos Dançados II. Um projeto de Vídeo-dança.