O Governo Regional, através do secretário das Finanças, apresenta amanhã a proposta do Orçamento da Região para 2024.

O momento acontece pelas 18h00 desta segunda-feira no salão nobre do palácio do Governo Regional e é antecedido (16h00), pela formalização na Assembleia Legislativa da Madeira, com a entrega da proposta.

Depois, de acordo com o calendário já aprovado, o Orçamento da Madeira será discutido entre os dias 17 e 19 de julho.

Recorde-se que o Programa do XV Governo Regional foi aprovado na passada quinta-feira, 4 de julho, com ‘luz verde’ por parte do PSD, CDS-PP e PAN, somando 22 votos favoráveis e 21 votos contra do PS, do JPP e de uma deputada do Chega. Por fim, quatro abstenções, três da bancada do Chega, e uma do deputado único da IL.