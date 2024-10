O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza a cerimónia de lançamento do Projeto “Um Dia Pela Vida - Ponta do Sol”, marcada para o dia 4 de outubro, às 19 horas, no Centro Cultural John dos Passos, sendo seguida de uma sessão de cinema, pelas 21 horas.

O projeto tem por principais objetivos informar, educar e apoiar as comunidades locais para a sensibilização relativamente ao cancro e, em simultâneo, angariar fundos para os programas de prevenção, sensibilização e outras atividades desenvolvidas pela LPCC.

No mundo, mais de 30 nações já fazem parte deste projeto que, a nível internacional, é designado por ‘Relay For Life’. “Um Dia Pela Vida” representa a esperança de que aqueles que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que o estão a combater serão apoiados e que um dia o cancro será vencido.