A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria deu início, na manhã desta sexta-feira, ao segundo ano do curso EFA - Educação e Formação de Adultos, um projeto em parceria com a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro.

A abertura oficial decorreu no Espaço Geração Imaculado, espaço de dinamização sociocultural da freguesia, que voltará a acolher este projeto, que visa proporcionar a conclusão do 12.º ano, num sistema flexível, de proximidade e em horário diurno.

O evento contou com a presença de Pedro Araújo, presidente da Junta, bem como da vogal Elena Freitas, para além de Juan Freitas e Marco Melo, gestor e mediador do curso, em representação da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Alguns professores da escola, igualmente ligados ao curso, também participaram nesta sessão, acompanhada atentamente pelo seu grupo de formandos, todos empenhados em melhorar as suas qualificações. O presidente Pedro Araújo sublinhou “o compromisso da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria com a formação e a aprendizagem ao longo da vida”, considerando “o curso uma oportunidade para transformar vidas”.

O autarca destacou ainda “o papel do Espaço Geração Imaculado, antiga sede da Junta, novamente à disposição da comunidade, como um local de integração e aprendizagem para todos os que desejam evoluir”. Este projeto, que entra no seu segundo ano, continua a afirmar-se como uma iniciativa essencial para o desenvolvimento educacional e profissional da freguesia, abrindo portas para um futuro de mais oportunidades.