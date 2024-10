O Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma (CIGMA), inaugurado pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) em 2023, foi distinguido com a menção honrosa do Prémio Smart Cities - António Almeida Henriques 2024, na categoria “Transformação Digital”. O galardão foi hoje entregue à presidente da autarquia madeirense, Cristina Pedra, numa cerimónia realizada na FIL, em Lisboa, no âmbito da Portugal Smart Cities Summit.

O projeto da autarquia madeirense, que junta num único espaço a gestão de todas as plataformas de serviços e canais do município, foi inaugurado em fevereiro de 2023, e permite à CMF monitorizar, em tempo real, serviços e solicitações dos munícipes, assim como um conjunto de indicadores e informações da cidade (ambiente, águas e saneamento, trânsito, etc.) que permitem melhorar a gestão da mesma e apoiar na tomada de decisões fundamentadas. Com a criação do CIGMA, o Funchal tem vindo melhorar a sua resposta em áreas como a mobilidade e acessibilidade, sustentabilidade ambiental, assim como na relação com os munícipes e empresas e na resposta às necessidades dos Funchalenses.

“É um orgulho ter recebido este prémio, que reconhece o trabalho que temos vindo a fazer na Câmara do Funchal, um trabalho de gestão da cidade em diversas áreas, mas também no relacionamento com as pessoas, e na resposta que damos às suas necessidades. E o CIGMA tem sido uma ferramenta indispensável neste caminho de aproximação da autarquia aos munícipes e de resolução dos problemas da cidade”, afirma Cristina Pedra, presidente do município do Funchal.

A autarca frisa ainda que “dos três premiados, o CIGMA é o único cujo funcionamento e estrutura não é assegurado por outsourcers, sendo a sua gestão totalmente assegurada por funcionários do município, aos quais queremos agradecer o seu empenho e dedicação e a quem dedicamos esta distinção”.

O Prémio Smart Cities António Almeida Henriques foi criado pela Fundação AIP em 2023 com o objetivo de prestar uma homenagem a uma personalidade que desempenhou um papel fundamental no debate e desenvolvimento das políticas de Smart Cities em Portugal e que deixou um legado para o futuro que importa preservar e dar continuidade. Advogado de formação, António Almeida Henriques foi, entre outros, presidente da Câmara Municipal de Viseu, deputado à Assembleia da República, Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Presidente da Associação Industrial da Região de Viseu e Vice-Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa.

O júri foi presidido pelo Professor Doutor Miguel de Castro Neto, Diretor da NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa e outras entidades de reconhecido mérito nas Smart Cities, a nível nacional e internacional.