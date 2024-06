Cada vez mais procurados, os programas ‘Jovem em Formação’, ‘Monitor Júnior’ e ‘Colombo’ vão envolver, este ano, uma centena de residentes no Porto Santo.

Para acompanhar estes jovens, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude esteve hoje na ‘Ilha Dourada’, aproveitando a deslocação para visitar algumas instituições, o Centro e a Loja de Juventude locais e acompanhar projetos como o ‘Velejar pela Inclusão’ e o ‘Programa de Intervenção Terapêutica com Cavalos’.

Durante a tarde, a governante procedeu à entrega de polos aos jovens que vão iniciar, já a partir da próxima semana, os programas ‘Jovem em Formação’ e ‘Monitor Júnior’, promovidos pela Direção Regional de Juventude (DRJ).

“Estes programas são importantes respostas de aprendizagem em contexto de educação não formal, na medida em que promovem o desenvolvimento pessoal e curricular dos nossos jovens”, explicou a secretária, durante a cerimónia que contou com a presença do representante do Governo Regional no Porto Santo, Roberto Silva, e do diretor regional de Juventude, André Alves.

O programa Jovem em Formação vai abranger 2.000 jovens, em toda a Região. Já o programa Monitor Júnior dispõe de 340 vagas.

No caso do programa Colombo, criado em 2019 com o objeto de promover a ocupação dos tempos livres dos jovens do Porto Santo, são 50 os participantes.

Na ‘Ilha Dourada’, Ana Sousa lembrou ainda que este Governo Regional tem a juventude como foco primordial das suas políticas sociais.

“Através da Direção Regional da Juventude, apostamos na educação não formal dos nossos jovens, promovendo a ocupação dos seus tempos livres, fomentando o contacto experimental com algumas áreas profissionais e a sua capacidade empreendedora”, referiu.

A DRJ apoia anualmente mais de 40 mil jovens. O objetivo do Executivo madeirense era reforçar os programas de juventude, com mais 2 milhões de euros para este ano, mas essa medida só pode avançar com a aprovação orçamento regional.