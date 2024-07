Programa de Governo “não resolve problemas da Madeira”, diz Dina Letra

Numa conferência de imprensa realizada, esta tarde, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, Dina Letra, coordenadora do Bloco de Esquerda da Madeira, teceu críticas ao Programa de Governo, considerando que o mesmo “não resolve os problemas da Madeira”.

E as críticas de Dina Letra não se ficaram por aqui: “O que tivemos aqui desde a campanha eleitoral, desde de que o CDS e o PAN rejeitaram Miguel Albuquerque e fizeram cair este governo e provocaram as eleições, o que tivemos durante toda a campanha, em que quer o CDS quer o PAN, quer a Iniciativa Liberal e o Chega disseram que com Miguel Albuquerque a presidente do Governo Regional nunca apoiariam o Governo... Foi tudo uma mentira que nos venderam ao longo de todo este tempo e, neste momento, o que nós temos é uma moção de confiança aprovada este mesmo Miguel Albuquerque e este mesmo Governo, sem que nada de significativo tivesse mudado desde janeiro de 2024 e isto é um engano aos madeirenses”, afiançou.

Mais adiantou que o BE-M não compactua com “este engano”. “Estamos aqui a denunciar que todos estes partidos, que são do espectro da direita, não fazem outra coisa senão mentir aos madeirenses, não têm coluna vertebral nem palavra dada”, remata.