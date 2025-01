72 dos mais de 1.200 inquilinos da Sociohabitafunchal, empresa pública da Câmara Municipal do Funchal, estão em situação de incumprimento no pagamento de rendas. Esta é a manchete do JM de hoje.

O Jornal destaca que esta é pela primeira vez em duas décadas na história da empresa municipal que há um processo de despejo.

A notícia adianta ainda que o valor médio da renda nas habitações da Câmara Municipal do Funchal é hoje de 80 euros.

Trazemos também à Primeira o caso dos tripulantes da TAP que foram detidos no Funchal, depois de alegadamente terem agredido agentes da PSP.

Conheça os contornos deste caso, que terá envolvido violência física contra a polícia, na edição de hoje do JM, já disponível nas bancas.

Na rubrica “Perdidos e Achados” de hoje, fomos à descoberta da Fajã da Cinza, em São Vicente, onde vivem apenas 13 pessoas.

O isolamento do local é visto, no entanto, como uma bênção.

Na Política, hoje há decisão sobre se há ou não diretas no PS. Se houver, João Pedro Vieira quer que os militantes com quotas em atraso possam votar.

Já na Iniciativa Liberal, Nuno Morna riposta contra direção da IL.