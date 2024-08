Conte com períodos de chuva, em especial nas vertentes norte e terras altas da Madeira até ao meio da tarde. Estas são pelo menos as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este domingo, altura em que os incêndios vão dando tréguas.

O céu estará geralmente nublado. O vento será moderado (20 a 30lm/H) de nordeste, sendo moderado a forte (até 45km/h), com rajadas até 60 km/h nas terras altas e extremos leste e oeste da Madeira. Está prevista uma pequena descida da temperatura. Ainda assim, espere uma máxima de 29º na Madeira e de 28º no Porto Santo. A temperatura da água do mar continua convidativa: 23/24º C.

Ainda no que toca ao mar, saiba que na costa Norte, as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros a partir da manhã. Já na costa Sul, serão inferiores a 1 metro.

Com ou sem chuva, tenha um bom domingo!