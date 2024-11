A Madeira foi ontem distinguida nos World Golf Awards 2024.

O presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, José Manuel Rodrigues, realça a justiça do prémio e enaltece o destino que é “Melhor Destino Emergente de Golfe do Mundo”.

“A Madeira afirma mais uma vez o caminho de excelência que tem sabido trilhar na área do turismo de golfe. É um prémio que contribui para reforçar a projeção turística da Região a nível internacional.

Felicito, também, os projetos empresariais madeirenses distinguidos nesta gala, nomeadamente o Clube de Golfe do Santo da Serra, galardoado com os prémios de “Melhor Sistema de Curso de Captação de Água Sustentável do Mundo 2024” e de “Melhor Buraco Par 3 do Mundo 2024”, e o Palheiro Golfe, agraciado com o “Melhor Clubhouse Panorâmico do Mundo 2024”.

Congratulo, por isso, os seus empresários, os seus colaboradores e os seus sócios que veem assim reconhecidos o investimento, a formação e a dedicação a uma modalidade que, além de promover o desporto e o bem-estar, contribui valorizar o ambiente e mostrar aos ‘olhos do mundo’ as peculiaridades das paisagens da nossa Região.

É um justo reconhecimento mundial a que a Madeira está grata”, escreveu José Manuel Rodrigues.