“Gestor e empresário inovador, foi sempre muito apreciado pelas empresas onde passou, desde a Companhia Nacional de Navegação, onde iniciou a carreira, passando pela Caixa Geral de Depósitos e pelo BANIF, com destaque para as funções que desempenhou na Associação Comercial e Industrial do Funchal, onde presidiu ao sector do Comércio”, diz a nota do Parlamento regional.

“A visão futurista de Emanuel Machado, muito impulsionada pela paixão pelas novas tecnologias, ajudaram muitas empresas da Região a dar o salto no mercado nacional e internacional”, acrescenta a nota de pesar.

O Presidente do Parlamento da Madeira endereça à Família e amigos as suas sentidas condolências.