O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional reafirmou, em comunicado, a necessidade de exigir que o Governo da República assegure a ligação marítima de mercadorias e passageiros entre a Madeira e o continente durante todo o ano, pois “só assim está assegurado o princípio da continuidade territorial, razão pela qual, os custos desta ligação devem ser imputados ao Governo da República.”

Em nota divulgada, o ADN lembrou que também tem defendido de que o porto de embarque do Funchal, para quem quer viajar até Porto Santo, deva mudar para o Porto do Caniçal, onde existe mais espaço para garantir estacionamento gratuito a quem vai viajar e reduz o tempo de viagem, devido ao local de partida ser mais próximo da ilha de Porto Santo do que o Funchal, assim como dinamizará aquela localidade do Caniçal para maior desenvolvimento em termos de restauração e hotelaria.

“O ADN acredita que esta alteração de Porto de embarque para além do conforto e da redução de tempo da viagem, também deva reduzir as tarifas, sendo que esta mudança aumenta a oferta em termos de espaço do Porto do Funchal para os grandes cruzeiros ou até mesmo iates que aqui atracam”, acrescentou.

Mais referiu que, em dias de inoperacionalidade do aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, “até seria possível mais do que uma viagem por dia com este encurtamento de distância e tempo (Porto Santo – Caniçal), em que a proximidade do aeroporto da Madeira em relação ao Caniçal até seria benéfica ao levar passageiros para o Porto Santo para apanharem os devidos aviões que para lá foram divergidos, assim como trazer para a Madeira os que não puderam cá aterrar.”

“Os madeirenses e porto-santenses estão fartos das mentiras do Governo Regional que deixou de lutar pela nossa autonomia, assim como dos sucessivos adiamentos da resolução deste que é um dos maiores problemas que é imposto pelos burocratas do Continente à nossa Região”, concluiu.