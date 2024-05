O município do distrito de Garden Route anunciou o resgate de mais três corpos dos escombros de um prédio em construção que desabou na semana passada na cidade de George, elevando o número de mortos para 24.

Em comunicado, a autarquia sul-africana adiantou na manhã de hoje que 28 pessoas continuam desaparecidas, permanecendo 13 pessoas hospitalizadas.

Um total de 53 pessoas foram resgatadas até à data, dos quais 24 mortos, indicaram as autoridades locais sul-africanas.

A edilidade estimou que 81 trabalhadores se encontravam no local da obra no momento do desabamento do prédio de cinco andares na cidade litoral de George na passada segunda-feira, 06 de maio.

O município do distrito de Garden Route admitiu que algumas das famílias afetadas pelo desabamento do edifício sejam oriundas de Moçambique, Malaui e Zimbabué, mas ainda sem confirmação oficial.

“Estamos a enfrentar dificuldades em identificar as pessoas desaparecidas ou falecidas devido ao desabamento do edifício. Solicitamos urgentemente às famílias que perderam contacto com seus entes queridos que se dirijam ao George Civic Center na York Street”, apelou a autarquia sul-africana.

“Apelamos urgentemente à ajuda de profissionais de apoio psicossocial com proficiência nas línguas chewa, português e shona para ajudar os sobreviventes e as suas famílias”, adiantou.

As operações de busca e salvamento desenvolvem-se no local há 163 horas desde a queda do edifício, informaram as autoridades sul-africanas.

A causa do desabamento permanece desconhecida.