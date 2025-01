O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifestou ontem o “profundo pesar pela morte de Jorge Domingos de Jesus, um grande empresário que se afirmou pelo exemplo e pelo dinamismo que imprimiu nas relações profissionais e institucionais”.

“Os empresários madeirenses perdem um homem bom que dedicou grande parte da sua vida às empresas a quem prestava consultoria e assessoria, através da ECAM, empresa que fundou, mas também um amigo sempre pronto a ajudar”, pode ler-se numa nota divulgada ao final da noite de quinta-feira.

José Manuel Rodrigues destaca Jorge Domingos de Jesus como um homem “inovador e visionário”, “a quem a Madeira muito deve”. “Tendo sempre em vista soluções sustentáveis, ajudou a desenvolver estudos e projetos que valorizaram bastante a as empresas e a economia regional.”

“Aos seus filhos, em particular, a toda a família, aos amigos e aos empresários com quem privou expresso as mais sentidas condolências”, conclui.