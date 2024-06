A cerimónia de entrega dos Prémios Plaza 2024, nas categorias “Atividade Motora Adaptada”, “1.º Ciclo” e “2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário”, terá lugar no próximo dia 11 de junho, às 11h00, no Piso 1 do Plaza Madeira - Shopping Center.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, o Prémio Plaza é uma iniciativa conjunta da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e da Administração do Centro Comercial Plaza Madeira, integrada na Festa do Desporto Escolar, que conhece este ano a sua oitava edição.