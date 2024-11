O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pronunciou-se sobre a decisão controversa da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) de aumentar o preço da água em cerca de 12% a partir de janeiro de 2025.

Albuquerque defende que o aumento será modesto, com o preço do metro cúbico (m³) a passar de 34 para 37 cêntimos, subindo apenas 3 cêntimos. O líder do Executivo regional considera este acréscimo insignificante e afirma que representa um “aumento irrelevante” para os consumidores.

A ARM propôs este ajuste tarifário após consulta ao Governo Regional, justificando-o com o aumento dos custos de recursos humanos e energia, tal como tornado público no passado domingo.

No entanto, a proposta ainda não passou do papel, uma vez que a ARM deve negociar com os municípios onde é responsável pela distribuição de água.

A intenção de aumentar os preços já gerou críticas das autarquias, principalmente da de santa Cruz, que questionam o impacto desta medida nos orçamentos familiares e na economia local.

À margem da assinatura de contratos-programa na Direção Regional da Juventude, esta manhã, Miguel Albuquerque reforçou que, mesmo com o aumento previsto e aprovado pelo seu Executivo, o preço da água na Madeira continuará entre os mais baixos do país.