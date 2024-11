Porto Santo: Sopa da Esperança vai angariar fundos para duas moradoras

A organização, que tem uma página ativa no Facebook, apela à participação de todos os porto-santenses e visitantes, no sentido de participarem neste jantar solidário e assim contribuírem para as duas causas abraçadas este ano.

Este ano, o Grupo da Sopa da Esperança decidiu de forma unanime, que as verbas angariadas serão repartidas por duas moradoras (uma na Camacha e outra no Campo de Cima) cujas habitações estão degradadas.

A XII Sopa da Esperança, iniciativa de cariz solidário, realiza-se no próximo dia 7, no Porto Santo, acompanhada de um programa cultural e de animação, a partir das 19h30.

O programa do próximo dia 7 abre, às 19h30, com música ambiente e a presença do Teatro do Bolo do Caco. Os coros da Junta de Freguesia e da Universidade Sénior, o grupo cantares tradicionais ‘O Canto das Salemas’, Amigos do Cantar, Aliksa, e Jorge Melim vão contribuir para a animação.

À meia-noite é entoado o hino e terá lugar o sorteio do cabaz. Entre as 00h30 e as 2h00 actua o Dj Michael.