Carla Rosado (PSD), interveio para realçar que o “Porto Santo é hoje um destino procurado” e lembrou que ainda na sessão anterior, na terça-feira, elencou duas medidas para mitigar a dupla insularidade na ilha dourada e que foram implementadas pelo Governo Regional, PSD. Referia-se à manutenção do serviço da EMIR durante todo o ano e a criação do subsídio social de mobilidade entre as ilhas desde 2016.

“Nos últimos 10 anos, o Governo Regional fez obras importantes”, enumerando obras regionais, como o PROAGES, Gás Solidário. Medidas regionais que, conforme aclarou Carla Rosado, os residentes no Porto Santo também beneficiam.

A parlamentar, no dia de ontem, já havia falado “que a redução dos custos de carga pode passar por um conjunto de soluções que diminuam o custo de vida efetivo dos porto-santenses. Porém, qualquer iniciativa neste aspeto tem de ser encarada e estudada com cautela”, sublinhando cautela e “uma vez que as mesmas podem configurar uma compensação a operadores económicos conhecidos como “ajudas de Estado” que acima de determinados montantes carecem de autorizações europeias”.

Na ocasião, a parlamentar declarou que “o Governo Regional sempre cumpriu com os seus compromissos tendo já implementado uma série de apoios e iniciativas que visam não apenas mitigar os sobrecustos, mas também fomentar o desenvolvimento sustentável da ilha”.

Discute-se, neste momento, no parlamento regional, a continuação da apreciação conjunta na generalidade do projeto de resolução, da autoria do JPP, intitulado “Recomenda a criação de mecanismos que anulem os sobrecustos do transporte marítimo na aquisição de bens e serviços entre a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo”.