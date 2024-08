A Porto Santo Line abriu viagens extraordinárias para o próximo dia 14 de agosto, quarta-feira.

Segundo informa a empresa, as viagens do Lobo Marinho Funchal/Porto Santo realizar-se-ão às 08h00 e às 19h00, ao passo que as ligações Porto Santo /Funchal vão acontecer às 12h00 e às 22h30.

“Estas viagens permitirão a libertações de espaços originalmente programados para o dia 15 de agosto”, explica a Porto Santo Line.

Para mais informações deverá contactar o número 291210300 ou infopsl@gruposousa.pt.