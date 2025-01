A montante da construção do Campo de Golfe da Ponta do Pargo, o Governo Regional pondera um projeto complementar, que irá constituir mais um foco atrativo da costa oeste da Madeira.

Trata-se de uma já denominada ‘Ponte Pedonal Garganta Funda, situada sobre a Ribeira dos Moinhos, nas proximidades do Farol da Ponta do Pargo, com vista para a cascata com a mesma toponímia.

Será uma ponte pedonal suspensa com um vão de 420 metros, e estará implantada à cota de nível de 380 metros, aproximadamente, com a largura útil de tabuleiro de 1,20 metros.

