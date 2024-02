Ponta do Sol repleta de cor em tarde de Carnaval (com fotos)

A Avenida 1.º de Maio foi, esta tarde, inundada por uma onda de cores, proporcionada pelo desfile de Carnaval que englobou a participação de seis trupes do concelho da Ponta do Sol, à qual se juntou a Associação de Batucada da Madeira, enquanto trupe convidada.

Foram os mais novos que encetaram o cortejo, com o Grupo Infantil do Lombo dos Canhas a exibir os seus disfarces, seguido do Grupo Infantil do Carvalhal e Carreira e do Grupo Infantil da Casa do Povo da Ponta do Sol.

Às crianças, seguiram-se a Fundação João Pereira, o CACI – Ponta do Sol, a trupe da Madalena do Mar e, por último, o grupo convidado.

Ao todo, cerca de 500 foliões participaram no evento, que juntou centenas de pessoas na avenida.